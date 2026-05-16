Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков започна летния сезон с второ място на Диамантената лига в Шанхай.

Бронзовият медалист от световното първенство в зала, който замина за Китай с 38 градуса температура, завърши с резултат от 8.07 м в скока на дължина.

Националът направи само още един успешен опит - 7.95 м при последното си излизане в сектора, като не стъпи на дъската.

Рекорд за Фурлани

Победител, с личен рекорд от 8.43 м, стана световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани (Италия). Челната тройка оформи Анвар Анваров (Узбекистан) с 8.01 м.

Състезанието, излъчено по bTV с предоставени права от MAX Sport и А1, обаче не беше част от диамантените дисциплини.

На Саръбоюков предстои ново участие в Диамантената лига на китайска земя - в Сямън след седмица.

Само началото

Това обаче не е всичко в календара на таланта от Харманли. Той има и още 4 потвърдени участия в Диамантената лига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет №1 на България. Към момента той планира участие на Националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20 и 21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

21-годишният Саръбоюков завърши зимния сезон като №2 в световната ранглиста в скока на дължина с 8,45 м. Той взе 3 национални титли, като освен в коронната си дисциплина, триумфира в скока на височина и в тройния скок. Последва и световният бронз в Торун.