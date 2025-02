Усик спира с бокса съвсем скоро?

Световният шампион в тежка категория Олександър Усик може да спре с бокса съвсем скоро. Това разкри самият той в интервю за Sky Sports.

Украинецът очаква да проведе още два мача преди да окачи ръкавиците. Първият от тях вероятно ще бъде срещу победителя от двубоя между Даниел Дюбоа и Джоузеф Паркър за титлата на Международната боксова федерация (IBF) на 22 февруари.

Shall we start this again?@usykaapic.twitter.com/lG1HIKPYbY