Ужас на шахматен турнир! Рускиня опита да отрови съперничка

Руската шахматистка Амина Абакарова беше арестувана, след като разследване установи, че тя се е опитала да отрови Маджанат Османова, като е изляла с живак шахматната дъска, където съперничката й е трябвало да играе.

Всичко се случи на шампионата на Дагестан, след като Амина внимателно проучи графика в началото на турнира и след това изля течния метал върху дъската, където трябваше да седи Османова.

След началото на състезанието последната се оплака от гадене, а когато състоянието й се влоши, се наложи намесата на Спешна помощ, съобщава руският сайт "Спорт Експрес".

Както установи разследването, за отравянето е виновна шампионката на Северен Кавказ Амина Абакарова, като дори камерите записаха нейния неспортсменски и много опасен ход.

