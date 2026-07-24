Други Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Върнаха скандалджии в борбата (ВИДЕО) Иво Илиев и Елина Васева бяха замесени в една от най-грозните сцени в историята на този спорт

Шест месеца след огромния скандал, разтърсил българската борба на Републиканското първенство в Сливен, наказанията за побойниците бяха отменени.

Съдийката Елина Васева и борецът на ЦСКА Иво Илиев са били помилвани от Управителния съвет на федерацията, научи bTV. Това се е случило преди месец на едно от редовните заседания на централата.

Двамата бяха замесени в еднa от най-грозните сцени в историята на българската борба. Припомняме, че на 21 януари Илиев ритна съдийската маса, а в отговор получи удар в лицето от Васева. При последвалото меле се включи и майката на бореца – Севда Илиева.





Заради светкавичната ескалация, камерата на bTV успя да запечата развоя на събитията от юмрука на Васева. В социалните мрежи обаче се появи и видео от момента, в който Илиев изритва масата.

Отменените наказания

Това доведе до тежка санкция за бореца на ЦСКА. Той получи наказание да не участва в състезания в следващите 2 години. Първоначално не бе обявено какви са последствията за Елина Васева. От централата написаха на своя сайт, че казусът ще бъде отнесен до Международната централа, но така и не се появи официално становище.

bTV научи от свои източници, че бившата боркиня е получила наказание от българската федерация да не практикува професията си в рамките на една година.

Преди месец обаче Управителният съвет е решил да отмени санкцията, като първоначално не е обсъдено падане на наказанието на Иво Илиев. Намеса от страна на един от членовете на ръководния орган е довела до гласуване, което е завършило с възстановяване на правата на бореца.

Така Илиев вече има право да се състезава. Още следващата седмица пък Васева ще се завърне, тъй като ще бъде съдия на световното първенство за кадети до 17 години в Азербайджан.