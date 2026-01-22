Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)

Не стихват отзивите след скандала на държавното първенство по борба в Сливен. В решаващата схватка в кат. до 72 кг при класиците борецът на ЦСКА Иво Илиев се почувства ощетен от съдийските решения, изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Малко по-късно съдията на срещата Елина Васева го удари, а в ситуацията се намеси и майката му.

Според Севда Илиева действията на сина ѝ са резултат от натрупано напрежение и поредица от спорни отсъждания.

"Симулираше удари"

„Другият състезател (бел. ред. - Димитър Георгиев от Ботев Враца) умишлено се засилваше към Иво и сам се удряше в него. Симулираше удари. Това се случи поне 5–6 пъти, а точките на Иво ги даваха на него. Имаше разбирателство по съдийски. Иво никога не е правил такива неща, но вчера вече много му дойде“, каза тя пред bTV.

Тя подчертава, че синът ѝ не е агресивен състезател и че ескалацията е започнала още преди самия инцидент.

„Нищо не е направил – нито е ударил някого. Просто ритна масата. Масата нито падна, нито се случи нещо фрапиращо. Не оправдавам действието му, но при толкова рязане и толкова подготовка...“

От другата страна – съдийката Елина Васева е категорична, че е действала по правилата и че за първи път изпада в подобна ситуация.

"Ударът по масата е имал сериозни последици"

„Няма такова ощетяване. Има правила, които са спуснати от международната федерация“, каза тя в ефира на bTV.

По думите ѝ ударът по масата е имал сериозни последици за нея. „Той я изрита толкова силно, че ми спря притока на въздух. Снощи бях в спешния център заради болките и гаденето. За първи път удрям човек в живота си.“

В казуса, какво вече е известно, се включи и президентът на федерацията по борба Станка Златева, която остро осъди поведението на състезателя.

„Такава простотия няма как да се случи към жена. Да ритнеш масата и да я удариш. Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА.“

Семейството на Иво Илиев обаче заяви, че няма да остави случая без последствия.

Снимка: bul-wrestling.org

„Ще подадем сигнал до министъра на спорта. Ще си пусна дело срещу съдийката и двамата господа, които ме скубят“, категорична е майката на Иво.

Междувременно Васева е временно отстранена от състезания до изясняване на ситуацията и вече е подала официален рапорт.