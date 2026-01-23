Кой на какво възпитава: Борец на Станка Златева рита съдия (ВИДЕО)

Скандалите в родната борба сякаш нямат край!

За пореден път държавното първенство бе белязано от неприятна случка, която прерасна във физическа саморазправа. Борецът от ЦСКА Иво Илиев (кат. до 72 кг, класически стил) ритна съдийската маса. В отговор получи удар в лицето от съдийката Елина Васева, а в последвалото меле се включи майка му Севда Илиева.

Коментарът на президентът на федерацията Станка Златева бе: "Такава простотия няма - да скочиш на жена, да ритнеш масата, да я удариш... Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА!"

През 2022 г.

Оказва се, че това не е първият път, в който борец проявява агресия по време на държавно първенство. През 2022 г. Станка Златева - тогава в качеството си на шеф на своя едноименен клуб от Сливен, излезе на тепиха, за да успокоява Бисер Пенев.

Той се бореше за бронзовия медал в кат. до 61 кг и водеше с 6:4 на Сергей Бонев ("Янчо Патриков – ЦСКА"). След края на мача обаче нервите му не издържаха и той изрита съдията. В този момент Златева се намеси, за да го успокои.

Пенев бе дисквалифициран и наказан с година спиране на правата.

Случаят "Иво Илиев"

Какво наказание ще получи Иво Илиев заради грозните сцени отново в Сливен?

Снимка: Lap.bg

Това трябва да реши Управителният съвет на федерацията на следващото си заседание. Очаква се то да се проведе през следващата седмица.

Самата Златева заяви лаконично "Ще разберем" след случката.

