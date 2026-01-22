Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)

Ощетен. Така се чувства Иво Илиев след грандиозния скандал на държавното първенство.

Вчера, недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг на класическия стил, борецът от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Секунди по-късно той бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева. На свой ред тя беше атакувана от майката на бореца, а в залата настана пълен хаос.

Илиев сподели разочарованието си от условията в залата в Сливен и посоката, в която се движи един от най-успешните български спортове.

Вижда подигравка с труда му

"Бях ощетен. Тъй като извадиха подаръци от две точки и самият противник си удряше главата в моята и казваше, че съм аз и те това го виждаха много ясно. Съдиите бяха настроени против мен и тъй като ми се подиграват с труда, аз тренирам от доста години, се боря за големи форуми като олимпиада, световни, европейски, и в момента на емоция отидох и ритнах масата. Съдийката ме удари и аз осъзнах какво направих, дръпнах се назад. Не съм искал да се стига до такава ситуация", започна Илиев пред bTV.

Снимка: bul-wrestling.org

"В първата част от срещата нямаше рязане, но от там се започна – предупреждението за глави, тъй като той се удряше там и симулираше. Даже има клип в един от профилите на борбата. И втората част аз бях активен и ме свалиха. И това е, да кажем, лека помощ, нормално е, случва се. Не можа да ме вземе от партер. И след като те видяха, че така няма да стане, 10-15 секунди след като мина срещата, извадиха две точки за глава. Резултатът мисля, че стана 6:5, след това отнякъде взех една точка и оставаше 7:5, оставаха някъде около 45 секунди и видяха, че така няма да може да спечели и извадиха още 2 точки последните секунди. Там 30-40 оставаха и не ми достигна време да наваксам резултата"

"Има отношение към ЦСКА. Миналата година не ни пуснаха шампионите да участваме на световното първенство. Аз вече 15 години съм в тази сфера и се трудя и полагам личен живот, нямам нищо, и в момента на емоция не можех да се овладея. Все пак ти се подиграват с труда и след като направих това, усетих какво направих, върнах крачка назад и след това съдийката ме удари"

"Разбира се, че не исках да става така. Аз не обичам интриги, не обичам да се намесвам в такива неща. Аз съм кротък предимно. В Пловдив съдиите пак бяха настроени против мен и всички борци на ЦСКА ги сваляха по два пъти в партер. На това състезание видяха, че няма да стане така и директно започнаха да вадят по 2 точки на подарък"

"С клуба ми там имат някакви търкания, но моята задача е да тренирам, да се готвя за състезания и друго не ме интересува. Ще искам преборване, но не вярвам, че ще ми дадат, защото казаха, че сега който е шампион, той ще участва на европейското тепърва. Той не ме е надвил честно, за да казва, че е шампион. Аз ако съм го победил така, аз няма да се чувствам горд и да се радвам на такава победа"

Снимка: bTV

"Искам да се разгледа от световната федерация самата среща и да могат те да кажат за какво става на въпрос, тъй като аз от доста години, както казах, се занимавам с борба и знам горе-долу как трябва да се снимат срещите и знам, че не е правилно. И по възможност да се свали олимпийската категория, тъй като се гордее толкова много с нея, а свири като че преди един месец са я учили да свири"

Край?

"Няма смисъл. Тъй като ми се подиграват с труда - не виждам никакъв смисъл да продължа, тъй като аз съм отдаден на този спорт на 100% и не може да ми се подиграват по този начин. Ти трябва да се бориш срещу федерации, съдии, пък после с бореца накрая. И не виждам никакъв смисъл да продължавам"

"По-добре да си свирят честно. Аз само това искам. Не искам да ми помагат. И който е по-добър - да победи. Това е цялото нещо, към което се стремим, за да върви спортът. Защото така не мисля, както казва Станка Златева – че самият спорт ще се развива. Но като режеш борците, не мисля, че спортът ще се развие. Те тепиха не могат да си оправят там, нагънат, на дупки, ще тръгват да оправят борбата"

"Аз не съм отишъл да се поборя малко за апетит, защото нямам какво да правя, и да се прибера у нас. Това, което е казала Станка - дали ни учат така в ЦСКА. Не ни учат. Даже има клип на неин състезател във Фейсбук, който рита един съдия"

"Аз не съм посегнал на никой съдия, просто изритах масата и се осъзнах какво направих и се върнах назад. И съдийката ме удари. Не отвърнах. Не знам кой кого е учил, но неин състезател удари съдия, аз не съм удрял никого. Аз не съм имал нищо лично към никого. Аз никой не съм ударил, за да имам някакво наказание. Имам големи мечти в този спорт, но те така убиват всичко в мен. И целият ми труд отива на вятъра.", коментира още Илиев.

