Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!

Тежки обвинения от майката на ударения борец

Тежки обвинения в българската борба след невиждания скандал, с който ще се запомни държавното първенство в Сливен.

Както първи ви информирахме вчера, недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг в класическия стил от Димитър Георгиев от Ботев Враца, Иво Илиев от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Секунди по-късно той получи юмрук в лицето от съдийката Елина Васева. На свой ред тя беше дърпана и скубана от майката на бореца – Севда Илиева.

Първата българска съдийка с олимпийска категория

Васева е първата българска съдийка с олимпийска категория, бивша националка, има бронз в кат. до 63 кг от Европейското първенство в Баку през 2010 г. Родена е на 21 август 1986 г. в Кюстендил, участва на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г.

Самата Севда Илиева коментира емоционално случилото се в социалните мрежи. Тя говори за умишлени действия, манипулации и целенасочен натиск, като предупреждава за сериозни последици.

"Не си майка и не знаеш една майка докъде може да стигне"

„Станке, направи тези неща с манипулациите и нарочно предизвикваш, та да кажеш: „Вижте ЦСКА“, но наистина самата ти ще предизвикаш трагедия – повярвай, че ще стане. А не задкулисно да мислиш само как да правиш нещата. Направи го още веднъж и ще получиш каквото търсиш. Не си майка и не знаеш една майка докъде може да стигне, и не ме плаши нищо – повярвай“, пише Илиева под пост във Facebook страницата на btvsport.

По думите ѝ проблемите в борбата не са изолирани и датират от години, но са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството.

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

"Слагат неграмотна съдийка"

„Децата ми са спортисти от години, никога не е имало такива разпри. Ама откакто е Станка, понеже кара „честно“, често стават разпри заради манипулации и работа срещу ЦСКА. Слагат неграмотна съдийка само че е любовница на някой си. Колко деца реже тая неграмотница. Станче, царството ти е още малко и знай, че после ще ти разгонят фамилията.“

Тонът на коментарите ескалира още повече. „Докато не пропадне един от съдиите, няма да спрат манипулациите на Станка“ и „Няма да остане така, ще довърша започнатото“, пише още майката на Иво Илиев.

Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)
"Тогава беше ужас, днес е смях": историята на Мария Здравкова (СНИМКИ)
