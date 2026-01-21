bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

В боя се включи и майка му

Грозни сцени помрачиха държавното първенство по борба в Сливен! Един от финалистите изрита съдийската маса и получи юмрук в лицето от съдийка. В боя се включи и неговата майка.

Недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг на класическия стил, Иво Илиев от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса.

Секунди по-късно той бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева.

Последната е бивша националка, като има бронз в кат. до 63 кг на европейското първенство в Баку (Азербайджан) през 2010 г.

Хаос в залата

На свой ред тя беше атакувана от майката на бореца, а в залата настана пълен хаос.

Снимка: bTV

След като страстите се успокоиха, Илиев беше дисквалифициран. Никой от замесените в инцидента не пожела да застане пред камерата на bTV.

Схватките преминаха при доминация на ЦСКА, а злато заслужи и олимпийският шампион Семен Новиков.

Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)

Няколко месеца след гръмките декларации на Станка Златева руският звучи все по-настойчиво край родния тепих. И ако не се случи нещо непредвидено, на предстоящото европейско първенство през април в Тирана ще изпратим шестима родени в Русия борци. При това - само в свободния стил.

От общо десет финала в първия ден на държавното първенство в Сливен, пет бяха спечелени от натурализирани състезатели. Шампиони станаха най-новото попълнение зад граница Шамил Мамедов (65 кг), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125).

Сред зрителите в залата беше олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86), който все още се възстановява от контузия.

