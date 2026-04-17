Ветеран в снукъра обеща: Печеля Световното и ще тичам гол!

Английският град Шефилд притаяваха дъх, защото от утре, 18 април, всички погледи на феновете на снукъра ще са насочени натам! Започва световното първенство в храма на този спорт - "Крусибъл".

Миналата година беше историческа, защото за първи път китаец триумфира в турнира - Жао Синтон. Във финала той победи Марк Уилямс под строгия поглед на българската съдийка Десислава Божилова.

Това явно е амбицирало уелсеца.

Бих направил какво ли не!

Сега 51-годишният Уилямс е готов на нов щурм на световната титла, но този път да бъде от печелившата страна на барикадата.

На какво е готов уелсецът за това за четвърти път да вдигне купата? Изглежда на всичко.

В интервю за BBC Sport, той споделя: "Бих направил какво ли не, само и само да спечеля титлата отново. Годините минават, а с това и шансовете ми за успех намаляват. Ако някой ми каже, че за да триумфирам е необходимо да тичам гол по М4, ще го направя!"

М4 е третата най-дълга магистрала във Великобритания, която съединява Лондон и югозападен Уелс. Кардиф, Суонзи и Нюпорт са част от големите градове в Уелс, които могат да бъдат достигнати от британската столица през този път. А Марк Уилямс е родом от малко селце в източен Уелс и отлично познава тази магистрала.

Не за първи път

Ако мислите, че Уилямс обещава своята голота, за да трупа лайкове, то дълбоко се бъркате. През 2018 г. уелсецът обещава, че ще направи гола пресконференция, ако триумфира в "Крусибъл".

На финала той победи Джон Хигинс с 18:16 и седна без облекло на масата пред медиите.

Е, все пак поставя кърпа на най-деликатните зони, за да не шокира тотално журналистите. Обещанието е спазено!

Именно през 2018 г. Уилямс печели и последната си световната титла като до момента има общо 3 - 2000,2003,2018.

Отлага операция

51-годишният Уилямс призна, че това може да е последната му атака на световната титла, тъй като отлага операция на очите. Проблемът със зрението се появява именно покрай дългия си престой около масата и силното осветление над нея.

Освен това, уелсецът призна наскоро, че страда и от мускулни спазми, които му пречат на прецизните удари на зеленото сукно. Въпреки тези проблеми, Марк Уилямс остава целеустремен. А дали ще го видим да тича гол по M4 ще разберем на 4 май, когато е финалът в "Крусибъл".