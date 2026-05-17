Вингегор празнува 50 победи с нов удар в Джирото

Йонас Вингегор записа втора победа за три дни в колоездачната обиколка на Италия, която започна от България, след като спечели деветия етап - 184 км от Червия до Корно але Скале.

Датчанинът, който е фаворит №1 за крайната победа, бе водач на колоната след края на изкачването до финала и спечели с 12 секунди пред Феликс Гал. Давиде Пигандзоли пък бе лидер на основната група, която изостана с над половин минута от датчанина.

Вингегор записа 50-а победа в професионалната си кариера, в която е печелил титлите в обиколката на Франция през 2022 и 2023 г. както и тази на Испания през 2025 г.

29-годишният датчанин е втори в класирането на тазгодишното Джиро д'Италия с 2:24 мин. зад португалеца Афонсо Еулалио, който днес пресече линията пети с 41 секунди пасив от Вингегор. Гал е трети в генералното класиране с още 35 секунди изоставане.

Понеделник ще бъде почивен ден за колоездачите, а във вторник ще карат 42 км по часовник между Виареджио и Маса.