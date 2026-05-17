bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Вингегор празнува 50 победи с нов удар в Джирото

Португалеца Афонсо Еулалио остава лидер

Вингегор празнува 50 победи с нов удар в Джирото
БГНЕС

Йонас Вингегор записа втора победа за три дни в колоездачната обиколка на Италия, която започна от България, след като спечели деветия етап - 184 км от Червия до Корно але Скале.

Датчанинът, който е фаворит №1 за крайната победа, бе водач на колоната след края на изкачването до финала и спечели с 12 секунди пред Феликс Гал. Давиде Пигандзоли пък бе лидер на основната група, която изостана с над половин минута от датчанина.

Снимка: БГНЕС

Вингегор записа 50-а победа в професионалната си кариера, в която е печелил титлите в обиколката на Франция през 2022 и 2023 г. както и тази на Испания през 2025 г.

Там са само планината и той: Вингегор с нечовешка атака!

29-годишният датчанин е втори в класирането на тазгодишното Джиро д'Италия с 2:24 мин. зад португалеца Афонсо Еулалио, който днес пресече линията пети с 41 секунди пасив от Вингегор. Гал е трети в генералното класиране с още 35 секунди изоставане.

Снимка: БГНЕС

Понеделник ще бъде почивен ден за колоездачите, а във вторник ще карат 42 км по часовник между Виареджио и Маса.

„Динозаврите“ от Джирото намериха изгубената брачна халка
 
Тагове:

часовник колоездене лидер изкачване обиколка на италия джиро Йонас Вингегор планински етап Давиде Пигандзоли Феликс Гал Афонсо Еулалио

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Весела Лечева пред bTV: Служителите на БОК не са получавали заплати от 3 месеца (ВИДЕО)

Весела Лечева пред bTV: Служителите на БОК не са получавали заплати от 3 месеца (ВИДЕО)
Томба на 60?! Сигурно е грешка в календара...

Томба на 60?! Сигурно е грешка в календара...
И Стоичков е радостен: DARA над всички!

И Стоичков е радостен: DARA над всички!

Алекс Николов с награда, но без титла в Азия

Алекс Николов с награда, но без титла в Азия
Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Последни новини

Алекс Николов с награда, но без титла в Азия

Алекс Николов с награда, но без титла в Азия
Григор Димитров срещу португалец на старта в Париж

Григор Димитров срещу португалец на старта в Париж
Фернандеш блести с рекорд, Каземиро напуска

Фернандеш блести с рекорд, Каземиро напуска "Театъра на мечтите"
Томба на 60?! Сигурно е грешка в календара...

Томба на 60?! Сигурно е грешка в календара...
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV