Григор Димитров срещу португалец на старта в Париж

Елизара Янева ще има най-тежката задача в квалификациите

Григор Димитров ще започне квалификациите на „Ролан Гарос“ срещу 22-годишния португалец Жайме Фария.

Българинът, който на 16 май навърши 35 години, влиза в пресявките като 170-и в световната ранглиста, докато Фария е 119-и и е поставен под номер 10 в квалификационната схема.

Ако хасковлията, който може да гледате на 12 юни срещу Стефанос Циципас пряко в ефира на bTV, успее да преодолее първото препятствие, следващият му мач ще бъде срещу победителя от двойката между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Меса.

При жените Виктория Томова стартира срещу испанката Ирене Бурийо. Българката вече има три победи в три мача срещу нея и влиза в квалификациите като 158-а в света. При нов успех я очаква по-труден тест срещу Полина Кудерметова или Анук Куверманс.

19-годишната Елизара Янева ще има най-тежката задача от българките — среща с опитната румънка Ирина-Камелия Бегу, която има богат опит в WTA тура и близо 500 изиграни професионални мача.

Квалификациите на „Ролан Гарос“ започват в понеделник. Наградният фонд на турнира е над 61 милиона евро.

