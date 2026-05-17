Фернандеш блести с рекорд, Каземиро напуска "Театъра на мечтите"

Играчите на Манчестър Юнайтед удариха с 3:2 Нотингам в мач, който нямаше решаващо значение за класирането, но ще остане запомнен с поредния впечатляващо постижение на Бруно Фернандеш.

Португалският полузащитник изравни рекорда от 20 асистенции в един сезон във Висшата лига — постижение, достигано единствено от Кевин де Бройне и Тиери Анри. В последния кръг срещу Брайтън той ще има шанс да влезе в историята като първия играч с над 20 завършващи паса за един сезон.

Люк Шоу откри още в 5' след диагонален шут, но бразилецът Морато възстанови равенство с глава 8 минути след почивката. В 55' Матеуш Куня върна аванса за "червените дяволи", но точно преди попадението останаха съмнения за игра с ръка на Брайън Мбемо.

Мбемо даде два гола аванс за Юнайтед в 76' след асистенция на Бруно Фернандеш, осигурявайки първото класиране в тройката за отбора след 2023 г.

Особено емоционален момент от срещата беше и прощаването на Каземиро с „Олд Трафорд“. Бразилецът изигра последния си мач за Манчестър Юнайтед у дома, тъй като напуска клуба в края на сезона.