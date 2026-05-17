Томба на 60?! Сигурно е грешка в календара...

Алберто Томба не може да е на 60 — това сигурно е грешка в календара. Томба завинаги ще си остане човекът, който кара ски с мощта на джип, образът на спортист в разцвета на силите си: вечно млад. В крайна сметка той никога не се е променил.

Срещата с него на събитие на Caffè Borbone означава да преоткриеш Алберто такъв, какъвто винаги е бил, само че малко по-осъзнат за течението на времето, малко по-впечатлен от Кими Антонели, малко по-развълнуван от факта, че вече няма да може да пие кафе с приятеля си Алекс Занарди, разговаряйки над спагети Болонезе за живота и неговите предизвикателства.

„60 години през декември — какво е чувството?“ — пита го журналистът от La Gazzetta dello Sport. „Ами... казват, че не изглеждам на толкова.“

Няма съмнение. Меланхолия? „От време на време говоря за това с майка ми в кухнята, по време на обяд, и броим годините, които минават. Понякога живееш в миналото, в спомените, но трябва да го приемеш: животът е кратък.“

Живее на село

Живее на село от дете. Обича животните и иска да живее така до края на живота си.

„Купих една къща на хълма, стопанисвам я, а след това ходя пеша 8 километра до вкъщи. Трябва да поддържам форма.“

Синер, Антонели, Францони. Какво е чувството да виждаш днешните звезди?

„Те наистина ме трогват. Яник Синер е невероятен! Той опита ските, а след това избра тениса... Яник е планински тенисист, аз съм градски скиор.“

Кой би спечелил ски състезание между Томба и Синер?

„Хайде, да не се шегуваме. За да сме равностойни, трябва да му дам малко предимство... а той трябва да ми даде предимство на корта.“

А Кими Антонели?

„Едно момче от моя квартал, от Болоня. Много го харесвам, поддържаме връзка, наскоро се срещнахме на обяд на Ривиерата. Кими, с това малко име, беше предопределен да стане шампион. Сега е в Мерцедес и със сигурност един ден ще бъде във Ферари.“

В някои интервюта Томба е описван като „срамежлив“. Но наистина ли е такъв?

„На 18 години бях. Ние, скиорите, сме планински хора — интровертни, свикнали със студа, готови да се адаптират към всяка ситуация. После, на 21, печелиш Олимпийските игри, ставаш фигура, обект на критики, атаки и медиен натиск — другата страна на монетата.“

Няма го вече Алекс...

Един от най-близките му хора, Алекс Занарди, от друга страна, беше всичко друго, но не и срамежлив.

„Отидох да го видя преди инцидента през 2001 г. и се сближихме. Той дойде на няколко мои състезания. Това, което показа, беше уникално: сила, страст и решителност. След инцидента той каза: „Чакай, искам да опитам нещо друго“, и спечели четири златни медала на две Параолимпиади.“

„Бях силно развълнуван на погребението му. Когато отец Марко Поца, по време на проповедта си, разказа за срещата на Алекс на бензиностанция с двама млади мъже от затвора. Алекс ги изслушал, задавал въпроси и им обяснил своята теория за петте секунди. Казвал, че в живота винаги можеш да издържиш още пет секунди, за да видиш дали можеш да направиш нещо повече. Тези двама млади мъже се прибрали у дома и вече мислели по различен начин.“

Архитектура, дизайн, мебели

Ако се преродя сега и не мога да карам ски, какво ще стане с Алберто Томба?

„Щях да бъда тенисист! Шегата настрана, може би щях да бъда предприемач в областта на недвижимите имоти — нещо, с което се занимавам и сега, макар и в малък мащаб. Пътувайки по света, осъзнах, че имам вкус към архитектурата, дизайна и мебелите. Щях да поддържам връзка с природата. Това го нося от баща си, който отведе семейството далеч от града, когато бях на 10. Животът там ми даде предимство.“

На 60, но все още ерген.

„Никога не казвай никога. Просто трябва да помислиш внимателно... Казват, че бракът е „установяване“, но 90% от двойките в крайна сметка се разделят...“