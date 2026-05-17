Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Драмите в живота на бившият футболист и световен шампион с Германия Бастиан Швайнщайгер нямат край!

След като приключи 10-годишния му брак с бившата номер 1 в света на тениса Ана Иванович, за да започне връзка с българката Силвия Капитанов, той отново е сам.

Родената у нас, но живееща в Палма де Майорка дама, също е сложила край на отношенията си с Швайнщайгер.

Защо?

Според сръбското издание "Курир", Силва е предприела крачката за разтрогване на връзката. Причината е, че Бастиан е искал да продължат живота си в Германия, а тя е настоявала да остане в Палма де Майорка, където започна техният романс.

Припомняме, че Капитанов има зад гърба си един брак, а запознанството с бившия футболист се е случило покрай децата им, които учат в едно и също училище на испанския остров.

"Бастиан вече не е във връзка със Силва, въпреки че тя му коства брака с Ана. Той се опитваше по всякакъв начин да ѝ угоди, да осъществи желанията ѝ, но преди 2 месеца всичко приключи. Главната причина е, че Бастиан прекарва повече време в Мюнхен, отколкото с нея в Палма де Майорка, където тя живее и беше тайното им любовно гнездо. Това много я дразнеше и тя започна да му прави забележки, а от там и скандалите им зачестиха. Даже ѝ предложи в един момент да дойде с него да живее в Германия, но тя не искаше и да чуе.

Най-вече заради децата ѝ, които учат в Палма де Майорка, а и защото ѝ харесва климатът на острова и не иска да се мести. Когато тя осъзна, че той няма да отстъпи, реши да прекрати отношенията им. Бастиан беше много разочарован, но не промени решението си. От тогава не ходил при нея, а е само в Мюнхен, откъдето редовно качва снимки. Той се надява, че в един момент ще се сдобрят със Силва, но засега няма развитие", казва източвник на изданието.

Раздялата

Бастиан Швайнщайгер и Ана Иванович бяха една от емблематичните спортни двойки в света на спорта повече от 10 години. Двамата сключиха брак на атрактивна церемония във Венеция и имат трима синове.

Раздялата им бе шок за целия свят, като никой не очакваше да се стигне до тази развръзка. Разводът обаче премина без скандали, тъй като и двамата имат солиден предбрачен договор, в който всичко е детайлно разписано.

Смята се, че Ана също е продължила напред и вече има нова половинка до себе си, като на този етап предпочита да не афишира връзката си.