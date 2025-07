Вкусни ли са ушите? Преди Георги Валентинов бе Майк Тайсън (ВИДЕО)

Вкусни ли са ушите? Ако питате за свински уши - някои ги харесват, други не. Важното е дали има достатъчно соев сос върху тях. А ако се чудите къде се правят най-вкусните свински уши, то непременно трябва да се отбиете в Стара Загора.

Именно оттам е Георги Валентинов. По време на гала вечерта на MAX FIGHT 62 на старозагореца явно му се е дояло от местния деликатес. Въпреки че нямаше свински уши наблизо, той реши да пробва от тези на своя съперник Митко Илиев.

Да, точно така. Във втория рунд Валентинов отхапа част от лявото ухо на Илиев, а след това бе дисквалифициран.

Този момент напомни на това, което боксовата легенда Майк Тайсън направи в реванша за световната титла срещу Ивендър Холифийлд през 1997 г.

Двамата американци трябва да излязат на ринга още през 1990 г., но Тайсън тогава губи изненадващо мача си с Бъстър Дъглас, а след това влиза в затвора. Той излежава 3 години зад решетките след като бе осъден за изнасилване. По-късно боксьорът споделя, че това са били "най-добрите" му три години в живота.

Феновете трябваше да изчакат до 1996 г., за да видят две от най-големите звезди в бокса един срещу друг. И двамата обаче вече бяха изживели най-добрите си години на ринга, а феновете на "Железния Майк" все още вярваха, че той е способен да нокаутира съперника си. Шансовете му в битката с Холифийлд бяха оценени на 1 към 22.

В първата битка роденият в Атланта боксьор показа, че не се притеснява от Тайсън. В първите рундове той остави "Железния Майк" да води инициативата, но след това постепенно Холифийлд взе превес. Още в шестия рунд Тайсън бе повален на земята и същото се случи и в десетия.

Тайсън просто се отказа да се защитава и се наложи намеса на съдията. Резултатът бе ясен - победа за Холифийлд с технически нокаут. Битката между американските боксьори получи две награди - "Битка на годината" и "Изненада на годината".

Година по-късно дойде реваншът или по-скоро отмъщението. Тогава "Железния Майк", разгневен от играта на противника си, решава да го захапе по ухото. Така една от най-чаканите боксови срещи продължи едва три рунда. Майк Тайсън бе дисквалифициран и глобен с 3 милиона долара.

Години по-късно той сподели в своя подкаст, че е искал да ухапе съперника си и в първия мач:

"В първата ни битка с Холифилйд пропуснах удар, след който краката ми поддадоха. Продължих да опитвам, но нищо не се случваше. Аз, по дяволите, бях готов да го ухапя още тогава".

Инцидентите с ухапване по време на спортно събитие не се случват само в бойните спортове. Припомняме, че футболистът Луис Суарес на няколко пъти се опита да вкуси от съперниците. Най-известният момент е от световното първенство в Бразилия през 2014 г., когато уругваецът захапа защитника на Италия Джорджо Киелини по рамото. Той бе наказан с четири месеца извън терените и заплащане за солидна глоба.

