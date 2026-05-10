на живо
Втора френска победа в Джирото!

Спринтьорът Пол Мание ще помни България завинаги

Пол Мание спечели третия и последен етап на българска територия от Джиро д'Италия!

Така феновете на родна територия станаха свидетели на двама различни победители от петък до неделя, след като първи в Бургас още в петък финишира Пол Мание, а във Велико Търново изненадващо триумфира Гихермо Томас Силва от Уругвай.

Състезателите влязоха със сериозна скорост от 60 км/ч в София, след като тръгнаха от Пловдив в 13:15 ч.

Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)


На столична територия се стигна до лек инцидент на един от завоите преди Цариградско шосе, но това не засегна финиширането на нито един от състезателите.

2 километра преди финиша разликата между колоездачите беше 15 секунди, но тя намаля на 10 в следващите 800 метра.

Силва запазва розовата фланелка. С 4 секунди той е пред Флориан Сторт и Еган Бернал."Не бях много сигурен, че ще спечеля. Битката с Милан беше оспорвана. Опитвам се да се наслаждавам на този момент, много е вълнуващо. В Италия ще се опитаме да спечели още един етап", каза на финала победителят, който завърши с време от 4:09.42 ч. 

Падане с много пострадали беляза втория етап на Джирото (ВИДЕО)
