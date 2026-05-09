Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)

Най-хубавото състезание, щастливо е нашето момиче

221 километра през Стара планина предстоят за участниците в Обиколката на Италия във втория от трите състезателни дни, в които едно от най-големите колоездачни състезания в света е на българска земя.

Съботният етап от Бургас до Велико Търново ще предложи преминаване през три категоризирани височини - Бяла, Вратник и Лясковски манастир.

Финалът в Старопрестолната столица се очаква да бъде след 17:00 часа.

За едно момиче от Бургас провеждането на престижната колоездачна надпревара на родна територия става още по-вълнуващо.

Варвара Бакова е страстен почитател на колоезденето. На финала на първия етап в Бургас тя държи в ръце лично изработен плакат с конкретно желание – да получи бутилката за вода на някоя от звездите в колоната.

Варвара беше зарадвана от испанеца Диего Пабло Севиля, който облече синята фланелка за Най-добър катерач.

"Ще го запомня с това, ще беше най-хубавото състезание с в живота ми и че имам подпис."

Малка грешка в изписването на името ѝ върху бутилката носи усмивка на баща ѝ Иван.

"Взе бутилка от синята фланелка. Малко името не можаха да spell-нат правилно, V вместо B, но нищо."

Жестът на испанеца ще остане спомен за цял живот за Варвара, която беше сред десетките хиляди, приветствали колоездачите в първия ден на Giro D'Italia.

Вижте повече във видеото.

Тагове:

България бургас финал баща звезди бутилка обиколка на италия джиро джиро диталия Giro dItalia Диего Пабло Севиля Варвара Бакова

