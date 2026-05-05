У Идзъ е вторият най-млад световен шампион по снукър (ВИДЕО)

В един от най-драматичните финали в историята на Световното първенство по снукър У Идзъ се превърна във втория най-млад шампион на "Крусибъл".
Китайският талант надви Шон Мърфи с 18-17 във финал, който завърши в решаващия 35-и фрейм - първият такъв от 2002 г. насам, когато Питър Ебдън надви Стивън Хендри.
Двамата си разменяха удари през цялата вечер. Идзъ неколкократно повеждаше, но Мърфи неизменно го догонваше. При рестарта на финала при 13-12 за китайския играч, Идзъ започна с брейк от 88. По-късно добави серии от 70, 56 и впечатляващ 91, включващ сензационен пот с реста на жълтата топка.
След като пропусна сравнително лесен удар в предпоследния фрейм, когато славата изглеждаше на една ръка разстояние, Идзъ даде шанс на Мърфи. Англичанинът не се поколеба и с брейк от 75 изравни за 17-17, предизвиквайки решаващ 35-и фрейм.
В него обаче Идзъ показа железни нерви. С брилянтен брейк от 85 той сложи точка на спора и влезе в историята като втория китайски световен шампион след своя сънародник Джао Синтун, който триумфира преди година.
На 21 години и 3 месеца Идзъ е по-млад от Мърфи по време на единствената му световна титла през 2005 г. и отстъпва единствено на легендата Стивън Хендри, който стана шампион на 21 години през 1990 г.
Освен престижната титла, победата носи на Идзъ и чек за 500 хил. паунда, а в световната ранглиста той се изкачва директно на четвърто място. Сезонът започна извън топ 16 за младия китаец – сега той е вече част от елита.
Мърфи, който за четвърти пореден път губи финал на "Крусибъл", показа класа с брейкове от 82, 65, 131 и няколко половинстотни, но отново остана на крачка от сбъдването на 21-годишната си мечта да спечели втора световна титла.