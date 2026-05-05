У Идзъ е вторият най-млад световен шампион по снукър (ВИДЕО)

В един от най-драматичните финали в историята на Световното първенство по снукър У Идзъ се превърна във втория най-млад шампион на "Крусибъл".

Китайският талант надви Шон Мърфи с 18-17 във финал, който завърши в решаващия 35-и фрейм - първият такъв от 2002 г. насам, когато Питър Ебдън надви Стивън Хендри.

Напрежение, обрати и класа

Двамата си разменяха удари през цялата вечер. Идзъ неколкократно повеждаше, но Мърфи неизменно го догонваше. При рестарта на финала при 13-12 за китайския играч, Идзъ започна с брейк от 88. По-късно добави серии от 70, 56 и впечатляващ 91, включващ сензационен пот с реста на жълтата топка.

След като пропусна сравнително лесен удар в предпоследния фрейм, когато славата изглеждаше на една ръка разстояние, Идзъ даде шанс на Мърфи. Англичанинът не се поколеба и с брейк от 75 изравни за 17-17, предизвиквайки решаващ 35-и фрейм.

В него обаче Идзъ показа железни нерви. С брилянтен брейк от 85 той сложи точка на спора и влезе в историята като втория китайски световен шампион след своя сънародник Джао Синтун, който триумфира преди година.

Вторият най-млад №1

На 21 години и 3 месеца Идзъ е по-млад от Мърфи по време на единствената му световна титла през 2005 г. и отстъпва единствено на легендата Стивън Хендри, който стана шампион на 21 години през 1990 г.

Освен престижната титла, победата носи на Идзъ и чек за 500 хил. паунда, а в световната ранглиста той се изкачва директно на четвърто място. Сезонът започна извън топ 16 за младия китаец – сега той е вече част от елита.

Мърфи, който за четвърти пореден път губи финал на "Крусибъл", показа класа с брейкове от 82, 65, 131 и няколко половинстотни, но отново остана на крачка от сбъдването на 21-годишната си мечта да спечели втора световна титла.