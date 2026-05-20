Астън Вила разпиля Фрайбург и ликува в Лига Европа

Трети трофей от турнир на Стария континент за “виланите“

44-години по-късно Астън Вила отново ликува с европейски трофей! "Виланите" спечелиха Лига Европа, след като разпиляха с 3:0 Фрайбург във финала, игран в Истанбул (Турция).

На Бешикташ Парк, бившият тим на Стилиян Петров оправда ролята си на фаворит и взе своето с голове на Юри Тилеманс в 41', Емилиано Буендия в 45+3' и Морган Роджърс в 58'.

Със своите 23 години и 298 дни последният влезе в историята, превръщайки се в най-младия англичанин с попадение в европейски финал от 2001 г. насам. Преди 25 години легендата на Ливърпул Стивън Джерард се разписа във финала за Купата на УЕФА срещу Алавес (5:4 след продължения) на 20 години и 351 дни.

Тази вечер селекцията на Унай Емери доминираше и можеше да постигне още по-изразителен успех, ако не бяха намесите на вратаря на германците Ноа Атуболу.

Така Емери се утвърди като властелин на турнира, в който триумфира за рекорден пети път. Испанският специалист вдигна трофея със Севиля през 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016, както и с Виляреал през 2020/2021.

Няма треньор с повече спечелени европейски финали, по 5 имат още Карло Анчелоти, Жозе Моуриньо и Джовани Трапатони.

Капитанът Джон МакГин пък стана първият шотландец, който извежда отбора си до европейска купа от 1984 г. насам. Тогава Греъм Сунес носи лентата за Ливърпул във финала срещу Рома (2:1) за Купата на европейските шампиони (КЕШ).

