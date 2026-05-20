НА ЖИВО: Кой ще грабне Купата? Минимален аванс за ЦСКА на почивката*

Следете с нас финала

45+3' - Край на първата част.

45' - 2 минути добавено време.

43' - Прехвърлящ удар с глава на Каталин Иту, но над вратата.

35' - Годой се измъкна и стреля покрай вратата. Имаше обаче вдигнат флаг за засада.

26' - Принудителна смяна извършиха пловдивчани - Жулиан Лами замени контузения Ивайло Иванов.

22' - Мохамед Брахими опита задна ножица, не намери целта.

16' - "Железничарите" опитаха да отвърнат бързо. Лукас Риян стреля с глава след ъглов удар, но Фьодор Лапоухов бе на висота.

11' - ГООООООООООООЛ! 1:0 за ЦСКА! Кошмар за Локо Пловдив. Леандро Годой засече с глава центриране на Джеймс Ето'о от корнер.

1' - Начало на двубоя на Националния стадион. Порой в столицата точно преди първия съдийски сигнал.

Съставите

Локомотив: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 13. Лукас Риян, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев (К), 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 77. Йоел Цварц

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 17. Анхело Мартино, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 2. Дейвид Пастор, 6. Бруно Жордао (К), 99. Джеймс Ето`о, 10. Макс Ебонг, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

ПРЕВЮ

Триумф №22 за ЦСКА или трети за Локомотив Пловдив? Отговор на този въпрос ще имаме след финала за Купата на България тази вечер.

Треньорът на "армейците" Христо Янев разполага с най-доброто за най-важния мач от сезона. Джеймс Ето'о се завръща след изтърпяно наказание, а Мохамед Брахими, който беше с болежки, е възстановен и също попада сред титулярите.

От другата страна в състава на Душан Косич се завръщат наказаните Каталин Иту, Андрей Киндриш, Ивайло Иванов, Тодор Павлов и Мартин Атанасов. Двубоя пропуска Георги Чорбаджийски, който е преотстъпен от ЦСКА и няма право да вземе участие.

