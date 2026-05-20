Капитанът на Астън Вила пред bTV: Стилиян беше героят от детството ми (ВИДЕО)

Стилиян Петров е бил идолът от детството на Джон МакГин. Това сподели пред bTV капитанът на Астън Вила преди сблъсъка с германския Фрайбург във финала на Лига Европа.

"Аз съм голям фен на Селтик и Стилиян беше моят идол. Той беше халф, който вкарваше страхотни голове. Беше изпълнен с енергия. След това се присъедини към Астън Вила. Когато се присъедини, имаше огромно влияние върху мен. Разпитвах го неща за отбора. Сега ще бъде с нас на финала. Дано отбележа като него.", сподели МакГин.

От Чемпиъншип до европейска слава

"Това е лудост. Беше невероятно пътуване, което изминахме. Бяхме дори в Чемпиъншип преди 7 години. И след като се борихме за своето място в елита, стигнахме и дотук, до европейския финал. Изключително горд момент както за мен, така и за отбора. Не искаме обаче просто да бъдем тук. Ще опитаме да направим нещо повече – това, което ни е по силите"

"Горд. Правим чудесен сезон. Дълго време този състав сме заедно.Заслужаваме да направим следващата стъпка. Надявам се, че тази вечер ще е нашата и ще спечелим това, което заслужаваме.", продължи лидерът на "виланите".