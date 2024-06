Албания постави Хърватия на ръба на отпадането (ГАЛЕРИЯ)

Лука Модрич и компания срещаха трудности със сгъстената защита на съперника. Албания все пак се пропука в 74' - Андрей Крамарич изравни. Само 2 минути по-късно Хърватия стигна до обрат след автогол на резервата Клаус Джазула.

Халфът обаче се реваншира на своите, възстановявайки равенството в петата минута от добавеното време. Попадението на Джазула, реализирано в 94:23 минута, е най-късното изравнително в историята на европейските първенства, като изключим продълженията.

17 - There were 17 shots on target in the game between Croatia and Albania, while only one group stage game on record (since 1980) at the UEFA European Championship has seen more combined (22 - Croatia v England in 2004). Ambition. #EURO2024 pic.twitter.com/2pVxb2iWuH