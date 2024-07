Дузпа или засада? Ощетена ли е Германия? (АНКЕТА)

Два от полуфиналистите на европейското първенство по футбол вече са ясни. Испания и Франция ще определят един от финалистите, докато Германия и Португалия се постиха с мечтата си за трофей.

Но вчера (5 юли) станахме свидетели на една ситуация, която дълго ще се коментира.

A clear penalty was ignored, likely because it was considered 'harsh' and might spoil the 'entertainment'. In the end, it cost Germany their chance to advance. Totally unfair if you ask me pic.twitter.com/ImYOTV2fJ5