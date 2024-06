Евро 2024: Ветераните на еврофиналите

Опитът определено може да бъде от полза във всеки един отбор. Особено когато става въпрос за национален такъв и когато дойде голям форум като европейско първенство.

Такъв имат и в представителния тим на Португалия в лицето на Пепе. Защитникът се превърна в най-възрастния футболист, появявал се на еврофинали (б.а. - на 41 години и 113 дни). Това се случи при успеха на неговия тим над Чехия с 2:1 в среща от група 6 на турнира в Германия.

41 years and 113 days



Pepe sets the record as the oldest player to appear at a EURO#EURO2024 pic.twitter.com/1jJMb520RL