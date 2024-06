VAR спря Роналдо, но „Меси на Оливал“ измъкна Португалия (ГАЛЕРИЯ)

Португалия започна Евро 2024 с драматичен успех! "Мореплавателите" победиха с 2:1 Чехия след обрат в мач от група 6 на турнира.

В герой за иберийците в края обаче се превърна не лидерът им Кристиано Роналдо, който бе спрян от VAR, а влезлият като смяна "Меси на Оливал", както е наричан синът на легендата Серджо Консейсао - Франсиско.

Роналдо влезе в историята на еврофиналите още със стъпването си на терена в Лайпциг. Петкратният носител на "Златната топка" стана първият с 6 участия на континенталния форум.

The first player to play at 6 Euro'spic.twitter.com/UTUXzb27RZ