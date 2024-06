Мусиала и Гюндоган класираха Германия на осминафинал (ГАЛЕРИЯ)

Унгария можеше да изравни веднага след това, но Мануел Нойер изби удар на Доминик Собослай. Малко преди почивката попадение за "маджарите", отбелязано от Роланд Шалай, не беше зачетено заради засада.

17 - There were 17 shots on target in the game between Croatia and Albania, while only one group stage game on record (since 1980) at the UEFA European Championship has seen more combined (22 - Croatia v England in 2004). Ambition. #EURO2024 pic.twitter.com/2pVxb2iWuH