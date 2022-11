Роналдо атакува "Юнайтед": Чувствам се предаден! (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо и "Манчестър Юнайтед" са пред раздяла! Португалската звезда на "червените дяволи" даде интервю пред Пиърс Морган, в което атакува ръководството и мениджъра Ерик тен Хаг. Петкратният носител на "Златната топка" обяви, че се чувства предаден.

"Да, те се опитаха да ме изгонят. Не само треньорът, но и още двама-трима души около клуба. Чувствах се предаден. Не бива да говоря дали искаха да се отърват от мен, но не ме интересува. Да, чувствам се предаден и мисля, че някои хора тук не ме искаха, не само тази година, но и миналата също."

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



