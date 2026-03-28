Ансамбълът ни е №1 с пет топки в София

Българският ансамбъл започна сезона по шампионски начин!

София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова – изиграха силно съчетанието си с пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в София и заслужено се класираха за финала с най-висока оценка в квалификацията – 27.950 точки.

С увереност, класа и характер те застанаха начело в подреждането още в първото си състезание за сезона. След тях се наредиха Германия (27.050) и Узбекистан (26.750).

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на пето място с 26.600, а световният първенец Япония е девети с 24.300 и отпада от финала.

В надпреварата участват с неутрален статут ансамблите на Русия и на Беларус, които са съответно четвърти и десети.

В неделя ансамблите ще изиграят съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България е със стартов номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Утре Световната купа продължава и с квалификациите за многобоя при жените, където в първата група от 9:30 часа Стилияна Николова ще покаже композициите си с бухалки и с лента, а Ева Брезалиева ще играе с обръч и с топка в потока, който стартира в 16:50 часа.

В неделния ден ще бъдат излъчени шампионите в многобоя при жените и при ансамблите, а в понеделник са финалите на отделните уреди.

Предстои още едно важно изпитание – съчетанието с обръчи и бухалки в неделя вечер. Подкрепяме ги и вярваме, че най-доброто тепърва предстои!