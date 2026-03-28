Художествена гимнастика

Кой ще спре Стилияна Николова!?

Много силен първи ден на Световната купа в София

БГНЕС

Стилияна Николова над всички на Световната купа в София. В първия ден на надпреварата тя изигра безупречно своите композиции с топка и обръч и заслужено зае първото място във временното класиране.

С топка Стилияна получи 29.850 точки – най-високата оценка на този уред до момента – а на обръч бе не по-малко впечатляваща с 29.600 точки. Сборът от 59.450 точки я изстреля на върха и гарантира място на финалите.

Ева Брезалиева също стартира сезона с впечатляваща форма. С оценка 29.500 на бухалки и 27.000 на лента, тя е четвърта.

Абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Укр) заема временната втора позиция с 58.450 точки (30.250 бухалки и 28.200 лента).

Трета е бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж София Рафаели (Италия) със сбор от 57.700 точки, с еднакви оценки и на двата уреда (бухалки и лента) – по 28.850 точки.

От 19:25 часа ансамблите ще покажат композициите с пет топки, а България в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова ще играе с №2.

Тагове:

София съдии световна купа оценки класиране уреди ева брезалиева стилияна николова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

