Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Българка застава начело на Комисията на атлетите към Световната федерация по гимнастика!

Невяна Владинова единодушно бе избрана за президент на Комисията на атлетите и вече е част от Изпълнителния комитет на световната централа.

С това се похвалиха от родната федерация.

Съобщението

"Невяна Владинова бе избрана единодушно за Президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и официално става част от Изпълнителния комитет на организацията - позиция с огромна отговорност и признание за авторитета, опита и доверието, което тя заслужено получава на международно ниво. Изборът се състоя днес в Лозана (Швейцария).

Това е исторически момент, както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света, тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта.

Снимка: Lap.bg

Комисията на атлетите към Световната гимнастика е в следния състав:

Президент

• Невяна Владинова (България) - мандат от 2026 г.

Членове

• Шек Уай Хунг (Хонконг) - от 2026 г.

• Филипа Мартинш (Португалия) - от 2026 г.

• Донг Донг (Китай) - от 2026 г.

• Лоре Ванден Берге (Белгия) - от 2025 г.

• Хосефат Иван Велос Веласкес (Мексико) - от 2025 г.

• Стефани Наваро Морено (Испания) - от 2025 г.

Изборът на Невяна Владинова за президент е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност.

България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията.

Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена."

Биография

Невяна Владинова приключи своята активна спортна кариера през 2020 г. Тя има сребро отборно от световното първенство с София през 2018 г. и бронз от шампионата на планетата с топка през 2017 г. в Пезаро.

Владинова е една от емблематичните гимнастички за България в последното десетилетие.

След като приключи със състезанията, тя бе избрана за вицепрезидент на родната федерация.