bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Тя бе избрана единодушно!

Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика
Getty Images

Българка застава начело на Комисията на атлетите към Световната федерация по гимнастика!

Невяна Владинова единодушно бе избрана за президент на Комисията на атлетите и вече е част от Изпълнителния комитет на световната централа. 

С това се похвалиха от родната федерация. 

Съобщението

"Невяна Владинова бе избрана единодушно за Президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и официално става част от Изпълнителния комитет на организацията - позиция с огромна отговорност и признание за авторитета, опита и доверието, което тя заслужено получава на международно ниво. Изборът се състоя днес в Лозана (Швейцария).

Това е исторически момент, както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света, тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта.

Снимка: Lap.bg

Комисията на атлетите към Световната гимнастика е в следния състав:
Президент
• Невяна Владинова (България) - мандат от 2026 г.
Членове
• Шек Уай Хунг (Хонконг) - от 2026 г.
• Филипа Мартинш (Португалия) - от 2026 г.
• Донг Донг (Китай) - от 2026 г.
• Лоре Ванден Берге (Белгия) - от 2025 г.
• Хосефат Иван Велос Веласкес (Мексико) - от 2025 г.
• Стефани Наваро Морено (Испания) - от 2025 г.

Изборът на Невяна Владинова за президент е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност.

България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията.
Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена."

Биография

Невяна Владинова приключи своята активна спортна кариера през 2020 г. Тя има сребро отборно от световното първенство с София през 2018 г. и бронз от шампионата на планетата с топка през 2017 г. в Пезаро. 

Владинова е една от емблематичните гимнастички за България в последното десетилетие. 

След като приключи със състезанията, тя бе избрана за вицепрезидент на родната федерация. 

 

Снимка: Lap.bg
Тагове:

художествена гимнастика невяна владинова комисия на атлетите избрана световна федерация

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!
Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)
Глагол на име Вон

Глагол на име Вон

Последни новини

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)
Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)

Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)
Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV