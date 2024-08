Атлет отпадна от битката за медали заради голям... пенис (СНИМКА)

Размерът има значение, особено в овчарския скок. И понякога многото сантиметри не ти правят услуга.

Питайте Антъни Амирати, който не успя да се класира за финалите в овчарския скок на олимпийските игри в Париж заради... мъжкото си достойнство.

Именно с него той бутна летвата, поставена на 5,70 см. Така участието му приключи само с един успешен опит на 5,60 см - крайно недостатъчен за място във финала.

If @nastypig and @bikeathletics aren’t fighting over sponsoring Anthony Ammirati right now, somebody’s not doing their job. pic.twitter.com/89c4Q5bn47