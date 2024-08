Мисията (не)възможна: Ел Ей смени Париж с Том Круз на мотор (ГАЛЕРИЯ)

Мисията (не)възможна! Париж предаде щафетата на Лос Анджелис след бляскава церемония, в която в главен герой се превърна Том Круз.

Холивудският актьор се спусна от покрива на Стад дьо Франс, пое олимпийския флаг от кметицата на Ел Ей и Симон Байлс и потегли с мотор към летището.

Церемонията по закриването на 33-ите Летни олимпийски игри започна с изпълнение на "Sous le ciel de Paris" ("Небето на Париж") на Едит Пиаф от местната певица Захо де Сагазан и академия "Ендел-Ендрикс".

