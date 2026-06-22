БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 66 666 евро на месец: Сенси чупи рекорда на Купър в ЦСКА Двукратният шампион с Интер идва срещу 200 000 евро, но ще взима огромна заплата Снимка: Getty Images

Смятаният за сигурно ново попълнение в ЦСКА Стефано Сенси ще се превърне в най-високоплатеният футболист в историята на клуба. Според италианския журналист Дамиано Ер Файна халфът ще получава 800 000 евро на година, или над 66 000 евро на месец.

Досегашният рекорд се държеше от Лиъм Купър. Шотландският защитник получаваше 750 000 евро на сезон, или 62 500 евро месечно.

Купър обаче тотално разочарова с изявите си. Договорът му беше прекратен по взаимно съгласие след кошмарния старт на миналия сезон.

Иначе Сенси пристига в ЦСКА от кипърския Анартозис срещу едва 200 000 евро. Сумата е записана в откупната му клауза, активирана от "червените".

Визитката на Сенси е впечатляваща. С Интер вдига две титли (2021, 2024), две суперкупи и една купа на Италия. Играе и във финал на Лига Европа.

Бивш национал на Италия. Има 9 мача и 3 гола за "скуадра адзура" (2018-2022).

През миналия сезон Стефано изигра 25 мача в кипърското първенство, като записа 9 гола и 6 асистенции. Въпреки приноса му клубът от Фамагуста завърши седми и не стигна до квота за Европа.

Сенси минава през академиите на Римини и Чезена. Подписва със Сасуоло, който през 2019 г. го дава под наем на Интер срещу 5 млн. евро. Година по-късно миланският гранд откупува правата му, като плаща още 20 млн. евро.

Стартира силно, но след серия травми губи форма. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. Напуска "Джузепе Меаца" през 2024 г. със свободен трансфер в Монца. Там е съотборник с Валентин Антов в периода му под наем.

През септември миналата година облича екипа на Анортозис.

Стефано Сенси е второто ново попълнение в ЦСКА това лято. "Червените" привлякоха голмайстора на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който се разписа още в първата контрола.