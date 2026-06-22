Фабрицио Романо обяви трансфер в ЦСКА
Двукратният шампион с Интер Стефано Сенси пристига срещу 200 000 евро
Най-популярният футболен журналист Фабрицио Романо оповести трансфер в ЦСКА! В своя профил в Х той съобщи, че на "Българска армия" пристига двукратният шампион с Интер Стефано Сенси.
Информацията се допълва и със сумата по сделката. 30-годишният халф напуска кипърския Анортозис чрез задействането на откупна клауза в размер на 200 000 евро.
Stefano Sensi has agreed to join CSKA Sofia for €200k release clause triggered from Anorthosis. pic.twitter.com/SeELGn3tn5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026
Визитката на Сенси е впечатляваща. С Интер вдига две титли (2021, 2024), две суперкупи и една купа на Италия. Играе и във финал на Лига Европа.
Бивш национал на Италия. Има 9 мача и 3 гола за "скуадра адзура" (2018 - 2022).
През миналия сезон Стефано изигра 25 мача в кипърското първенство, като записа 9 гола и 6 асистенции. Въпреки приноса му клубът от Фамагуста завърши седми и не стигна до квота за Европа.
Сенси минава през академиите на Римини и Чезена. Подписва със Сасуоло, който през 2019 г. го дава под наем на Интер срещу 5 млн. евро. Година по-късно миланският гранд откупува правата му, като плаща още 20 млн. евро.
Стартира силно, но след серия травми губи форма. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. Напуска "Джузепе Меаца" през 2024 г. със свободен трансфер в Монца. Там е съотборник с Валентин Антов в периода му под наем.
През септември миналата година облича екипа на Анортозис.
Стефано Сенси е второто ново попълнение в ЦСКА това лято. "Червените" привлякоха голмайстора на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който се разписа още в първата контрола.