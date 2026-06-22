БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Фабрицио Романо обяви трансфер в ЦСКА Двукратният шампион с Интер Стефано Сенси пристига срещу 200 000 евро

Най-популярният футболен журналист Фабрицио Романо оповести трансфер в ЦСКА! В своя профил в Х той съобщи, че на "Българска армия" пристига двукратният шампион с Интер Стефано Сенси.

Информацията се допълва и със сумата по сделката. 30-годишният халф напуска кипърския Анортозис чрез задействането на откупна клауза в размер на 200 000 евро.

Stefano Sensi has agreed to join CSKA Sofia for €200k release clause triggered from Anorthosis. pic.twitter.com/SeELGn3tn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Визитката на Сенси е впечатляваща. С Интер вдига две титли (2021, 2024), две суперкупи и една купа на Италия. Играе и във финал на Лига Европа.

Бивш национал на Италия. Има 9 мача и 3 гола за "скуадра адзура" (2018 - 2022).

Снимка: Getty Images

През миналия сезон Стефано изигра 25 мача в кипърското първенство, като записа 9 гола и 6 асистенции. Въпреки приноса му клубът от Фамагуста завърши седми и не стигна до квота за Европа.

Сенси минава през академиите на Римини и Чезена. Подписва със Сасуоло, който през 2019 г. го дава под наем на Интер срещу 5 млн. евро. Година по-късно миланският гранд откупува правата му, като плаща още 20 млн. евро.

Снимка: Getty Images

Стартира силно, но след серия травми губи форма. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. Напуска "Джузепе Меаца" през 2024 г. със свободен трансфер в Монца. Там е съотборник с Валентин Антов в периода му под наем.

През септември миналата година облича екипа на Анортозис.

Снимка: Getty Images

Стефано Сенси е второто ново попълнение в ЦСКА това лято. "Червените" привлякоха голмайстора на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който се разписа още в първата контрола.