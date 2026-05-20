Иван Иванов номиниран за №1 в Европа

Талантливият тенисист се бори за приза и за 15 000 евро

Тенисистът Иван Иванов е финалист в 14-о издание на наградите "Пьотр Нуровски" за най-добър млад европейски спортист. Това е нов голям успех за българския спорт, след като Малена Замфирова спечели зимното издание на наградите.

Заради голямата конкуренция за финала се класират шестима вместо петима млади спортисти от цяла Европа, съобщават официално от Европейските олимпийски комитети. Сред тях за първи път в лятното издание има и българин.

"Щастлива съм, че номинираме за втори път български млад спортист и отново нашият кандидат отива на финал. Иван Иванов вече записа името си в историята като първият, спечелил "Уимбълдън" и US Open в една година. Радващо е, че неговите постижения са оценени не само в България, но и от останалите олимпийски комитети в Европа, което е признание както за него, така и за България", коментира Весела Лечева.

Финалисти на 14-о лятно издание на наградата "Пьотр Нуровски":
1. Иван Иванов, тенис
2. Андреа Берисай (Черна гора), таекуондо
3. Амалия Ковалиу (Румъния), фехтовка
4. Руби Еванс (Великобритания), художествена гимнастика
5. Алинка Инкер Мозер (Естония), лека атлетика
6. Маруша Тереза Шеркези (Словения), колоездене

Гласуването за победителя ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща (Унгария) на 12 юни. Всички финалисти са поканени на гала-вечерята на същия ден.

Наградата "Пьотър Нуровски" е учредена през 2011 година. През 2016 беше взето решение да се разшири обхватът й чрез създаване на издания за летни и зимни спортове.

През 2025 Малена Замфирова спечели наградата в класацията при зимните спортове, като впечатли журито със своята реч. Всички финалисти получават плакет, но и парична награда, която да инвестират в своята подготовка. Наградата за първо място е 15 000 евро, за второ - 8000 евро, за трето - 5000, а за четвърто, пето и шесто - 3000 евро.

