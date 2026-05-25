Масажираха ги в бар, днес са в Шампионската лига

Ако за вас Комо е просто езеро в Италия, ще се наложи да разширите хоризонта си. Днес едноименният футболен отбор е голямата сензация - и не само в Италия.

Скромният клуб спечели промоция за Серия А едва преди две години. А треньорът Сеск Фабергас написа и следващата глава от приказката - квота за Шампионската лига през следващия сезон.

"През целия си живот се водя от своето усещане. В деня преди мача с Парма чувствах, че с две победи ще бъдем в Шампионската лига - сподели развълнуваният Фабрегас пред DAZN Italia. - Показах на момчетата видео на колоездач, който се намираше на шесто място. Но започна да натиска педалите във финалния спринт и изпревари всички. Ето това направихме и ние този сезон."

Футболен университет

Комо е отбор, пълен с млади таланти. Цели 15 в състава са под 23 години. "Те ме слушаха, винаги искаха да постигнат нещо повече. Вдигаха летвата в точния момент. Мога само да им сваля шапка - треньорите опитваме да ги тласкаме напред, но те са долу на терена. Толкова се радвам и за хората в Комо - те заслужават тази радост", допълни Фабрегас.

Когато испанецът пристигна в градчето и в Серия Б, той получи ключова роля - при структурирането на клуба и при проектирането на тренировъчния център. "Трябваше да взема много решения тук, защото на практика ми връчиха ключовете. А когато започнахме, нямахме нищо. Днес разговарях с двамата физиотерапевти, които бяха с нас преди 4 години. Нямахме тренировъчен терен, правеха ни масажи на маси в задната стая на един бар... Сега сме в Шампионската лига!"

"Благодаря на служителите, които ме тласкат напред и ме вдъхновяват. Разбират ме. Осъзнавам, че понякога е трудно да се работи с мен, но това е моят живот - винаги опитвам да постигна нещо повече. Израснах изключително много - все едно посещавах футболен университет всеки ден. В деня, когато си тръгна от Комо, ще се превърна просто в треньор."