Спартак Москва спечели Купа, която се разби на парчета (ВИДЕО)

"Имаме лоша новина! Спечелихме тази Купа" - това гласи една от последните публикации на футболния Спартак Москва.

Той идва на фона на триумфа в турнира за Купата на Русия и победата след дузпи с 4:3 над Краснодар.

Проблемът обаче е, че Спартак получиха купа, но я... счупиха.

Кристал

Трофеят за победителя е от кристал - материал, който не е особено устойчив на бурните празненства.

Той е проектиран по заявка на Руската футболна федерация през 2010 г. и досега се чупи няколко пъти.

Трябва да отбележим, че Купата е изработена в завод с история - "Дятьковский хрустальный завод", който работи от далечната 1790 г. в град до Москва, възникнал заради самия него! Първоначално той е произвеждал чаши и посуда за Русия и цяла Европа.

През 21-ви век занаятът на майсторите за ръчно производство на кристални изделия е заплашен, но от фабриката успяват да запазят своята дейност и работят и днес, дори след кратко прекъсване от няколко години.

"Да, чупи се често", признават от Руската футболна централа. "Не е предназначена за такъв вид бурни празненства, все пак е от кристал. С нея трябва да се борави нежно. Ремонтите ѝ са за сметка на клубовете".

Спартак Москва

При новия носител на трофея е ясно кой е виновен за щетата - аржентинският нападател Пабло Солари.

Той празнуваше малко по-бурно пред сектора на феновете на Спартак и удари без да иска трофея в рекламните пана.

В клуба вероятно ще му простят, защото той има 11 гола в 39 мача през сезона, а един от тях е именно във финала за Купата.