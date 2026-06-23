Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Трагедия във футбола: Водопад погуби футболист от Лига 2 Крилото на Гингам Кензо Кийс влязъл да се разхлади от 40-градусовата жега

Трагедия разтърси френския футбол. Футболист от Лига 2 Кензо Кийс се удави в река Рона близо до Лион.

Инцидентът е станал в понеделник. 21-годишният футболист е откаран по спешност в болница, но лекарите не успели да го спасят.

Кийс и трима негови приятели били засмукани от силно течение при водопадите Фейсин в Източна Франция. Двама от тях били спасени, без да се нуждаят от медицинска помощ. Трети е бил успешно реанимиран и откаран в болница в стабилно състояние.

Без признаци на живот

Първоначално Кензо не бил открит. В крайна сметка водолази го извадили от водата без признаци на живот.

Местните власти разседват трагичния инцидент, който идва на фона на интензивна гореща вълна в голяма част от Европа.

Кийс е продукт на академията на Лион. Играе за юношеските формации на клуба в продължение на 8 години, преди да се присъедини към Сент-Етиен. Последната му спирка е втородивизионният Гингам.

Опасни водоеми

Във вторник френският министър на спорта Марина Ферари издаде предупреждение да не се плува в потенциално опасни водоеми. В същото време температурата в Лион достигна 40 градуса.

"Близо 20 души са се удавили от началото на миналия уикенд. Призовавам хората да спазват предупрежденията за безопасност. Мнозина плуват в неохраняеми зони по време на горещи вълни. Разбирам, че хората искат да влязат във водата, за да се охладят", заяви Ферари.