Световен футбол Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Александров след Търнава: Играхме смело, но трябваше да победим (ВИДЕО) Остават още 90 минути и след 0:0 трябва да се подобрим, коментира пред bTV Георги Русев

ЦСКА 1948 остави всичко отворено за реванша със Спартак Търнава, но след последния съдийски сигнал в Словакия в лагера на „червените“ преобладаваше усещането за пропусната възможност. Българският тим завърши 0:0 в първия мач от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, след като пропиля няколко отлични положения.

Треньорът Александър Александров не скри разочарованието си от изпуснатия шанс за победа, въпреки че похвали представянето на своите футболисти.

„Първо искам да поздравя момчетата за добрата игра. Имахме добри ситуации, поне два пъти излизахме сами срещу вратаря – и на Жул Майер, и на Диало. Като цяло съм доволен. Планът, който имахме, беше изпълнен почти перфектно“, каза Алвеша пред bTV.

Наставникът е убеден, че битката за място в следващия кръг тепърва предстои.

Смела игра

Снимка: БГНЕС

„Мисля, че след 0:0 днес, мачът е открит. Дано на реванша изглеждаме още по-добре и да си реализираме положенията и да продължим.

Аз наистина съжалявам, че не спечелихме, защото така да играем смело срещу такъв съперник и на моменти контрола върху топката да бъде много добър от наша страна, с добри идеи в атака, си е за съжаление. В защита имахме някои неуверени намеси, което е нормално за такъв мач, но като цяло съм доволен. Очаквам на реванша да играем с по-голямо самочувствие, да си повярваме във възможностите и да си вкараме ситуациите“, завърши треньорът.

Сходно беше и настроението на Георги Русев, който също смята, че ЦСКА 1948 е трябвало да си тръгне от Търнава с аванс.

„Липсваше ни гол, имахме иначе достатъчно ситуации. Смело мога да твърдя, че можехме да водим не с един, а с два гола преди реванша. За жалост не успяхме да отбележим, макар да имахме нашите ситуации. Все пак беше тежък мач срещу добър отбор на хубава атмосфера и се надявам във втория мач да имаме същите ситуации и този път да ги реализираме“.

Националът подчерта, че отборът не е изневерил на стила си на игра въпреки напрежението и атмосферата по трибуните.

„Опитвахме се да играем футбол през цялото време, дори и когато ни пресираха, пак се опитвахме да изнасяме топката, а не само с дълги подавания. Търсехме комбинации, да центрираме от фланга. Имахме доста комбинации, но за жалост не успяхме да отбележим“.

Русев също предупреди, че пропуските могат да струват скъпо.

0:0 и отворен реванш

„0:0 не е лош резултат, но въпреки това има горчилка, защото когато изпускаш такива шансове, може и да те накажат. Надявам се да не се случи това на реванша и там да се представим още по-добре и да продължим, защото го заслужаваме. Със сигурност е по-хубаво във втория мач да сме домакини, особено след приличен резултат в първия. Но пак казвам - остават още 90 минути и след 0:0 трябва да се подобрим и да се поздравим с успех“.

Реваншът е на 28 юли на Националния стадион „Васил Левски“. Победителят от двойката ще има тежко предизвикателство в третия квалификационен кръг на турнира, където ще срещне продължилия от двойката Пакши - Панатинайкос.