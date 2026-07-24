Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Ти ме изостави, изневеряваше ми с жени и мъже" Жената на известен вратар избухна в социалните мрежи

Вратарят на Удинезе и нигерийски национал Мадука Окойе се озова в центъра на един от най-шумните лични скандали в италианския футбол напоследък.

Бившата му приятелка - нидерландският модел и инфлуенсър Джелиша Уестхоф, публикува серия от тежки обвинения в социалните мрежи, които бързо се разпространиха.

Уестхоф обвини 26-годишния страж във физическо насилие, системни изневери с жени и мъже, както и емоционален тормоз и пълно изоставяне на тяхното общо дете само седмици след раждането. Тя заяви, че Окойе е обещавал семейство и грижа, но след раждането "изчезнал" и не поема никаква отговорност като баща.

Скандалът избухна, след като вратарят беше заснет на Седмицата на модата в Париж, а след това и на романтична вечеря във Венеция с американската рапърка Карди Би.

Снимките от двете събития предизвикаха силна реакция от Уестхоф, която нарече Окойе "демон" и изрази дълбоко разочарование от поведението му.

Двамата се запознават през 2021 г. по време на престоя на Окойе в Спарта Ротердам, където той беше под наем от Спортинг Лисабон. Връзката им беше публична, като моделът го подкрепяше активно в социалните мрежи по време на трудния период в нидерландския клуб.

В момента Окойе е титулярен вратар на Удинезе в италианската Серия "А", а освен това е важна част от нигерийския национален отбор.

Засега футболистът и клубът му не са коментирали отправените обвинения.