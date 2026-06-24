Световен футбол Публикувано в Николета Маданска Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Легендарният Роналдиньо се завръща в игра (ВИДЕО) Футболният магьосник подписа с италианския Равена

На 46 години Роналдиньо сензационно се завръща в игра! Бразилската легенда подписа с италианския Равена, където освен футболист ще има и роля на акционер в клуба.

Футболният магьосник, прочут със своята неповторима техника, зрелищни финтове и вечната си усмивка, отново ще излезе на терена 11 години след последния си официален мач с екипа на Флуминензе. Макар и далеч от върховата си форма, Роналдиньо остава символ на футболната красота и вдъхновение за милиони.

Най-силните му години преминаха в Барселона, където спечели Шампионската лига и „Златната топка“, а магията му с топката го превърна в глобална икона. Роналдиньо е световен шампион с Бразилия от 2002 г. и част от едно от най-запомнящите се поколения в историята на футбола.

Класата е вечна

„Надявам се завръщането ми да има положително въздействие - да мотивира другите да продължават и да имат възможността да осъществят мечтите си, точно както аз сбъднах моите.“

От върха на футбола до затворнически турнир - животът на Роналдиньо е достоен за филмов сценарии. През 2019 г. властите в Бразилия конфискуват десетки негови имоти заради неплатени глоби и данъци. От милиони - в банковата му сметка остават едва 6 евро, а през 2020 г. в Парагвай го арестуват, след като влиза в страната с фалшив паспорт.

След върхове, падения и скандали, на 46 години Роналдиньо отново обува бутонките – не просто като футболист, а като символ, че магията във футбола никога не изчезва напълно.