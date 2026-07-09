Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум, Тръпката в Америка: еп. 21 (ВИДЕО) Обсъждаме епичната битка за голмайсторския приз на Мондиал 2026 и още много теми

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 20 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Илия Илиев и Станимира Атанасова ще ви преведат през всичко най-интересно около предстоящите четвъртфинали на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Ще дискутираме най-обсъжданите теми на мондиала - кой ще спечели епичната битка за голмайсторския приз, какво да очакваме от сблъсъка Франция - Мароко и всичко любопитно от социалните мрежи.

Разбира се, ще обърнем внимание на трансфера на завръщането на ЦСКА на европейската сцена. Тази вечер "червените" излизат срещу Дери Сити.

Започваме след 19:45 на bTV и на btvsport.bg.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.