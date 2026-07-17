Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 27 Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 27 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Валери Генов и Николета Маданска ще ви преведат през всичко най-интересно преди финалните акорди на Мондил 2026. Утешителната битка между Англия и Франция за третото място е утре, а големият финал Аржентина - Испания - в неделя.

Обсъждаме кой е съдията, определен от ФИФА да ръководи големия мач. И още - днес стартира новото футболно първенство със сблъсъка Спартак Варна - ЦСКА 1948.

Концентрираме вниманието си именно върху вицешампионите. Техният старт в Европа - срещу Спартак Търнава в Лигата на конференциите, ще бъде излъчен пряко по bTV и онлайн на VOYO следващата седмица.

По традиция - започваме веднага след спортните новини.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.