Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Ацтека" не прощава: Англия срещу Мексико в битка за четвъртфиналите 40 години по-късно „трите лъва“ се връщат назад във времето

Англия се връща на „Ацтека“ - мястото, където преди 40 години световният футбол преживя един от най-скандалните си моменти. Сега обаче сцената е същата, но залогът е четвъртфинал на Мондиал 2026 срещу домакина Мексико.

Снимка: Getty Images

Стара история, ново напрежение

Стадионът в Мексико Сити винаги е бил трудна територия за гостите. Именно тук през 1986 г. Англия преживя горчивата си елиминация след „Ацтека“ и гения на Диего Марадона - момент, останал завинаги в историята на световните първенства.

Сега „трите лъва“ се завръщат с нова мисия, но и с ново предизвикателство - височината, атмосферата и един от най-неудобните домакини в турнира.

Англия с опит и рекорди

Англичаните стигат до осминафиналите след труден успех над ДР Конго, в който Хари Кейн отново се превърна в герой с два късни гола. Капитанът вече има четири попадения с глава на световни първенства – повече от почти всички в историята, с изключение на легенди като Клозе и Мюлер.

Снимка: Getty Images

Предстои и специален момент за Джордан Пикфорд, който може да изравни Питър Шилтън по участия на световни първенства за Англия – рекорд, който стои десетилетия.

Мексико - дом, който не прощава

Мексико влиза в мача с увереност и перфектен рекорд у дома. На „Ацтека“ тимът никога не е губил световна среща – 8 победи и 2 равенства, включително серия от шест поредни успеха.

Снимка: Getty Images

Освен това домакините вече записаха най-доброто си представяне в една световна кампания в съвременната епоха и показват стабилност в защита и ефективност в ключови моменти.

Двубой на ръба

Историята помни единствената световна среща между двата отбора – през 1966 г., когато Англия печели с 2:0. Сега обаче контекстът е съвсем различен.

Снимка: Getty Images

Това е мач, в който традицията среща домакинската магия, а индивидуалната класа се изправя срещу атмосфера, която е пречупвала далеч по-големи фаворити. Разликите са минимални – и точно това прави сблъсъка толкова непредсказуем.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.