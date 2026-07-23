Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дейвид Бекъм спечели повече от цяла Англия на световното! Без да играе нито минута... Снимка: Reuters

Докато националните отбори се бореха за слава и милиони по терените на световното първенство, един човек натрупа състояние без да ритне нито една топка. Става дума за Дейвид Бекъм, който се превърна в един от големите финансови победители на Мондиал 2026.

Според оценки на пазарни анализатори футболната икона е прибрала около 19 милиона паунда по време на турнира, който се проведе в САЩ, Мексико и Канада – сума, която надминава приходите на някои от най-големите звезди в шоу програмата на първенството.

Бекъм беше неизменно в светлината на прожекторите по трибуните на най-големите стадиони, но истинските пари дойдоха от рекламните му договори със световни гиганти - официални партньори на шампионата.

Любопитното е, че легендарният англичанин е изкарал повече дори от Шакира и Джъстин Бийбър. Колумбийската певица, която участва както на откриването, така и на финала, е заработила около 15 милиона паунда, докато Бийбър е получил приблизително 12 милиона.

Снимка: Reuters

Още по-впечатляващо е сравнението с националния отбор на Англия. Третото място на „Трите лъва“ донесе на местната федерация около 22 милиона паунда, които тепърва ще се разпределят под формата на бонуси между футболисти и щаб. Всеки играч ще спечели между 350 000 и 420 000 паунда.

Така личната печалба на Бекъм се оказва с близо 8 милиона паунда по-голяма от средствата, които ще получат Кейн и компания за бронзовите медали.