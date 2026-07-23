Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ако Симеоне поеме Аржентина, съперниците ги чакат тежки времена Световните шампиони от Катар 2022 са пред сериозен избор Снимка: Reuters

Националният отбор на Аржентина е на прага на сериозни промени, които ще поставят началото на нов етап в историята на „албиселесте“.

Очаква се в близките седмици да бъдат обявени две ключови решения – бъдещето в отбора на Лионел Меси и раздялата с наставника Лионел Скалони. Докато краят на международната кариера на Меси изглеждаше въпрос на време, все по-убедителни са и информациите, че Скалони ще си стегне багажа след успешния си осемгодишен престой начело на световните шампиони.

Още преди окончателното му решение започнаха спекулациите около неговия наследник. Към момента най-често се споменават две имена – Маурисио Почетино и Диего Симеоне.

Почетино в момента води националния отбор на САЩ. Бившият аржентински национал натрупа сериозен опит в клубния футбол, където беше начело на Еспаньол, Саутхемптън, Тотнъм, ПСЖ и Челси. След като пое американския тим, той успя да изведе отбора до елиминационната фаза на последното световно първенство, където САЩ отпаднаха след поражение от Белгия.

Не по-малко впечатляваща е кандидатурата на Диего Симеоне. Наставникът на Атлетико Мадрид е един от най-дълго задържалите се треньори начело на европейски гранд, като вече повече от десетилетие изгражда отличителния боен стил на „дюшекчиите“. Именно тази дисциплина, характер и непримиримост карат мнозина да смятат, че Симеоне би паснал идеално на настоящото поколение аржентински футболисти. При негово назначение мнозина очакват отборът да стане още по-агресивен, организиран и труден за преодоляване.

Сред останалите варианти се споменават още имената на Пабло Аймар, който беше част от щаба на Скалони, както и Едуардо Куде и Марсело Гаярдо. Въпреки това повечето анализатори са на мнение, че реалната битка за поста ще се води между Почетино и Симеоне.