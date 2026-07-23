Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Обявиха Меси за истинския №1 на световното първенство IFFHS отсъди в полза на аржентинеца Снимка: Lap.bg

Въпреки че Аржентина загуби финала на световното първенство от Испания, а испанският халф Родри спечели официалната „Златна топка“ за най-добър играч на турнира, Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) обяви различен победител.

Според организацията истинският №1 на Мондиал 2026 е Лионел Меси.

От IFFHS са категорични, че изборът им няма нищо общо с емоции или популярност, а е направен изцяло въз основа на статистически анализ и специалния индекс за представяне на федерацията.

Снимка: Reuters

„Това отличие се определя от общия индекс за представяне на IFFHS - строга методология, базирана на данни, която включва претеглени оценки от мачове, голове, асистенции и влияние в елиминациите по време на цялата кампания на играча на световното първенство. След изчерпателен анализ на всяко представяне, регистрирано на Мондиал 2026, присъдата е недвусмислена“, заявиха от организацията.

Цифрите подкрепят решението. Меси завърши първенството с 8 гола и 4 асистенции в 8 мача, а средният му рейтинг е впечатляващите 8.33.

Мачове, голове, асистенции и влияние в елиминациите

„Това е белег на устойчиво и решително съвършенство, поддържано от началната групова фаза до последния съдийски сигнал в най-важните мачове на турнира. Именно тази последователност под напрежение, количествено определена чрез системата за претеглена оценка на IFFHS, разделя достойния получател от просто изключителните“, допълват от федерацията.

Снимка: Reuters

IFFHS поставя най-голяма тежест върху представянето в елиминациите, където според организацията се раждат истинските шампиони. Именно приносът на Меси в решаващите двубои извежда Аржентина до финала и му носи най-висок общ резултат сред всички футболисти на Мондиал 2026.

„Панелът на федерацията, ръководен изцяло от статистически доказателства и целостта на данните за представянето, стигна до това заключение с пълна увереност. Лионел Меси е най-добрият играч на IFFHS не по сантимент, не по репутация, а по неоспоримия авторитет на данните“, завършва изявлението.