Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ямал и Холанд счупиха бариерата от 200 милиона! Световното първенство ги направи безценни

Световното първенство приключи, но ефектът от него тепърва се усеща. Най-ярко в цената на най-големите звезди.

Новият световен шампион Ламин Ямал и машината за голове на Норвегия Арлинг Холанд пренаписаха историята на футболния пазар. Според последните оценки двамата вече струват по 220 милиона евро - сума, която никой футболист не беше достигал досега.

Испанският феномен затвърди статута си на новото лице на световния футбол след триумфа на Мондиал 2026, а Холанд продължава да доказва, че е най-смъртоносният нападател на своето поколение. След края на първенството и двамата увеличават стойността си с по 20 милиона евро и заедно окупират върха на класацията.

Милиони

Сред големите печеливши е и френският национал Майкъл Олисе. Крилото на Байерн Мюнхен направи впечатляващ турнир и подобри рекорда за асистенции на едно световно първенство. Това го изстреля до четвъртото място сред най-ценните футболисти на планетата със стойност от 170 милиона евро.

Снимка: Reuters

Непосредствено зад него остава Джуд Белингам. Английският халф продължава да бъде символ на новото поколение в европейския футбол и е оценен в Transfermarkt на 160 милиона евро.

Килиан Мбапе също запазва мястото си сред елита. От Северна Америка той си тръгна с 10 попадения.

Къде са Меси и Роналдо?

Нагоре в класацията се движат още Елиът Андерсън и Хулиан Алварес, които вече са оценявани съответно на 120 и 110 милиона евро. Винисиус Жуниор остава сред най-скъпите играчи в света, макар и зад Педри.

Контрастът с големите легенди е впечатляващ. На 39 години Лионел Меси продължава да държи стойност от 15 милиона евро, докато Кристиано Роналдо е оценен на 10 милиона. Двамата гиганти вече отстъпват място на новата генерация, оглавявана от Ямал и Холанд.