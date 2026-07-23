КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

btvsport.bg

Ямал и Холанд счупиха бариерата от 200 милиона!

Световното първенство ги направи безценни

Ямал и Холанд счупиха бариерата от 200 милиона!
 

Световното първенство приключи, но ефектът от него тепърва се усеща. Най-ярко в цената на най-големите звезди.

Новият световен шампион Ламин Ямал и машината за голове на Норвегия Арлинг Холанд пренаписаха историята на футболния пазар. Според последните оценки двамата вече струват по 220 милиона евро - сума, която никой футболист не беше достигал досега.

Джуд Белингам за селекционера Тухел: Той не знае какво е да играеш срещу Холанд!

Испанският феномен затвърди статута си на новото лице на световния футбол след триумфа на Мондиал 2026, а Холанд продължава да доказва, че е най-смъртоносният нападател на своето поколение. След края на първенството и двамата увеличават стойността си с по 20 милиона евро и заедно окупират върха на класацията.

Милиони

Сред големите печеливши е и френският национал Майкъл Олисе. Крилото на Байерн Мюнхен направи впечатляващ турнир и подобри рекорда за асистенции на едно световно първенство. Това го изстреля до четвъртото място сред най-ценните футболисти на планетата със стойност от 170 милиона евро.

Снимка: Reuters

Непосредствено зад него остава Джуд Белингам. Английският халф продължава да бъде символ на новото поколение в европейския футбол и е оценен в Transfermarkt на 160 милиона евро.

Килиан Мбапе също запазва мястото си сред елита. От Северна Америка той си тръгна с 10 попадения.

Къде са Меси и Роналдо?

Нагоре в класацията се движат още Елиът Андерсън и Хулиан Алварес, които вече са оценявани съответно на 120 и 110 милиона евро. Винисиус Жуниор остава сред най-скъпите играчи в света, макар и зад Педри.

Контрастът с големите легенди е впечатляващ. На 39 години Лионел Меси продължава да държи стойност от 15 милиона евро, докато Кристиано Роналдо е оценен на 10 милиона. Двамата гиганти вече отстъпват място на новата генерация, оглавявана от Ямал и Холанд.

Скалони за Ямал: Искам да го заключа в хотела!

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
кристиано роналдо футбол световно първенство байерн мюнхен лионел меси мондиал 2026 килиан мбапе винисиус жуниор арлинг холанд джуд белингам педри transfermarkt хулиан алварес ламин ямал майкъл олисе елиът андерсън

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата