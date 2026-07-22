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Световно първенство по футбол 2026

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Сантос громи на терена, а Неймар... на покер

След разочарованието на Мондиал 2026

Сантос громи на терена, а Неймар... на покер
 

Сантос громи на терена, а Неймар... на покер. Бразилската суперзвезда се завърна у дома след Мондиал 2026, но пропусна първия мач на своите от Копа Судамерикана.

"Сантастико"разбри с 4:1 като гост Универсидад Сентрал (Венецуела) и почти си осигури продължаване напред в елиминациите. Реваншът е след седммица - на 29 юли, от 3:30 ч. българско време.

Неймар не само не беше с отбора. Той бе засечен на професионален покер турнир в Сао Пауло.

По-успешен на масата

Вече екс националът е участвал в четвъртия етап на националния шампионат, провел се в "Златната зала" на комплекса WTC. Неймар си е тръгнал с 9234 евро, според ESPN Brazil.

"Нямаше време за почивка и решихме да го оставим, за да се върне по-силен и да запише серия от мачове.“, обясни треньорът на Сантос - Кука.

На световното първенство Неймар и Бразилия претърпяха разочарование. "Селесао" отпадна в осминафиналите след 1:2 от Норвегия. Поради контузия, това беше единственият мач, в който ветеранът записа минути - 23. Именно той отбеляза гола за тима на Карло Анчелоти - от дузпа в 90+10'.

След позора на Мондиала: Неймар се утеши с яхта за милиона

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